20.09.2017 11:23

Горсовет увеличил финансирование жилищных программ для участников АТО и молодых семей

На реализацию городских программ молодежного жилищного кредитования и кредитования участников боевых действий в зоне АТО из городского бюджета дополнительно выделено по 5 млн грн.



city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 20 сентября, на сессии Харьковского городского совета.

Дополнительные средства выделены за счет уменьшения расходов на программу обеспечения доступным жильем работников предприятий, которая не пользуется спросом.

По информации на август, городскими жилищными программами воспользовались больше 40 семей. Льготные долгосрочные кредиты уже предоставили 15 семьям участников АТО.

Отметим, что Харьков признан лидером среди украинских городов по развитию и реализации программ льготного жилищного кредитования. Некоторые жилищные программы, которые реализует городской совет, в других регионах приостановили или даже не запускали.

Напомним, в Харькове действует Городская целевая программа молодежного жилищного кредитования, которой могут воспользоваться молодые люди (семьи и одинокие) в возрасте до 35 лет. Также действует Городская целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья, состоящая из трех направлений: предоставление бюджетной поддержки в размере 50% на строительство жилья, кредитование участников боевых действий в зоне проведения АТО, льготное кредитование из городского бюджета работников бюджетных учреждений, коммунальных предприятий, а также научно-педагогических работников высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации. Программа позволяет воспользоваться кредитом сроком до 15 лет. Для участников АТО кредит беспроцентный, для работников бюджетной сферы процент зависит от стажа работы (до 10 лет – 5%, 10-20 лет - 3%, более 20 лет - кредит беспроцентный).