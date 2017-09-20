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20.09.2017  13:04   

Грабитель харьковских кредитных учреждений получил срок

Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным 27-летнего жителя Чугуева в разбойных нападениях с проникновением в помещение на три харьковские кредитные учреждения (ч. 3 ст. 187 УК Украины).


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По информации руководителя местной прокуратуры №3 Руслана Скуратовича, злоумышленник приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Прокуратура доказала в суде, что в течение двух месяцев мужчина совершил разбой на территории Немышлянского, Шевченковского и Слободского районов.
 
Злоумышленник наблюдал за помещениями кредитных учреждений и, выбрав удобный момент, заходил в них. Угрожая пневматическим пистолетом сотрудникам, он требовал отдать деньги из сейфа. В одном из заведений, убегая с места преступления, разбойник прихватил еще и мобильный телефон. 
 
Общая сумма, которой завладел вор, составляет более 40 тысяч гривен. 
 
Справка. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по ходатайству прокуратуры осужденный находится под стражей.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  кредит, ограбление, харьков
 
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