20.09.2017 13:04

Грабитель харьковских кредитных учреждений получил срок

Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным 27-летнего жителя Чугуева в разбойных нападениях с проникновением в помещение на три харьковские кредитные учреждения (ч. 3 ст. 187 УК Украины).



misto.kh

По информации руководителя местной прокуратуры №3 Руслана Скуратовича, злоумышленник приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура доказала в суде, что в течение двух месяцев мужчина совершил разбой на территории Немышлянского, Шевченковского и Слободского районов.

Злоумышленник наблюдал за помещениями кредитных учреждений и, выбрав удобный момент, заходил в них. Угрожая пневматическим пистолетом сотрудникам, он требовал отдать деньги из сейфа. В одном из заведений, убегая с места преступления, разбойник прихватил еще и мобильный телефон.

Общая сумма, которой завладел вор, составляет более 40 тысяч гривен.

Справка. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по ходатайству прокуратуры осужденный находится под стражей.