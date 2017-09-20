Грабитель харьковских кредитных учреждений получил срок

Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным 27-летнего жителя Чугуева в разбойных нападениях с проникновением в помещение на три харьковские кредитные учреждения (ч. 3 ст. 187 УК Украины).
Гороскоп на сегодня очень хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Это отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
Несмотря на то, что с самого утра в Харькове будет стоять ясная погода, вечером небо может затянуться облаками. Без осадков.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
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