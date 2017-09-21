21.09.2017 15:53

Геннадий Кернес провел личный прием на «Южкабеле» (ФОТО)

Харьковчане, работающие на заводе, просили помощи в реконструкции транспортной развязки около предприятия, поданы заявления на ремонт жилья, дворов, на решение вопросов охраны здоровья, строительства, благоустройства.



city.kharkov.ua

21 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел выездной личный прием на ПАО «Завод «Южкабель». За помощью в организации и оплате лечения, реконструкции дорог, ремонте жилья и благоустройстве дворов к нему обратились более 60 работников предприятия.

Сразу в нескольких заявлениях речь шла о восстановлении транспортной развязки на проспекте Тракторостроителей в районе остановки «Завод «Южкабель». Департамент строительства и дорожного хозяйства городского совета примет бывший заводской пешеходный мост на баланс и начнет в этом месте ремонт. Также для заводчан и местных жителей будут отремонтированы тротуары и дорожки от остановок транспорта к проходным предприятия.

По результатам обращения руководителя одного из отделов Оксаны Васильевой, город примет участие в юридическом разбирательстве между заводом и одним из собственников здания в промзоне. Дом по пр.Тракторостроителей, 2 переведен в жилой фонд, и в нем продаются квартиры. При этом в непосредственной близости от жилья находятся очистные сооружения и вредное производство. Сотрудники «Южкабеля» просят участия юристов горсовета, чтобы не допустить такого опасного соседства.

Больше половины обращений на приеме были связаны с ремонтом кровель, подъездов и входных групп в домах коммунальной собственности по всему Харькову. По поручению Геннадия Кернеса до начала осени будут проведены работы, требующие оперативного вмешательства. Капитальные работы, на необходимость которых указали люди, запланированы уже на 2018 год в связи с большим объемом текущих наказов.

«Я благодарю руководителей предприятия и коллектив за хорошо организованный прием, спасибо харьковчанам за конструктивный подход и терпение», - сказал после приема Харьковский городской голова.