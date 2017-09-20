20.09.2017 14:33

Геннадий Кернес: Общественный бюджет является инструментом прямой демократии

20 сентября, на сессии Харьковского городского совета была принята Городская целевая программа «Общественный бюджет (бюджет участия) города Харькова» на 2018-2021 годы.



dozor.kharkov.ua

Поддержка общественных идей и их финансирования. Во время сессии городского совета депутаты приняли новую программу для города. Со следующего года в Харькове заработает бюджет общественности. Он, говорят в мэрии, является инструментом прямой демократии. Харьковчане смогут самостоятельно решать, на что тратить средства, подав проекты, направленные на развитие городской инфраструктуры. Идеи, подчеркнул мэр Геннадий Кернес, должны быть оригинальными и не дублировать программы, которые есть в городе.

«Любой член территориальной громады, любая общественная организация может участвовать. Будет рассмотрен проект и, если будет целесообразность, то будут выделены на это средства. На бюджет участия со следующего года запланировано 50 миллионов гривен», - сообщает Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Вопросами общественного бюджета будет заниматься рабочая группа из 17 человек. В ее состав войдут депутаты горсовета, представители общественности, исполнительных органов власти и Молодежного совета при городском голове. Лучшие проекты будут избирать путем голосования.

«Предлагается установить две категории проектов. Проекты, подаваемые авторами, физическими лицами, на которые выделяется 60% от общего объема общественного бюджета. Проекты, подаваемые авторами, общественными организациями, на которые выделяется 40% общего объема общественного бюджета», - информирует заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева.

Также общественный бюджет будут наполнять и из других источников, не запрещенных законодательством.