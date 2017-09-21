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21.09.2017  17:45   

В Харькове грабители закрыли школьника в ванной

Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным ранее трижды судимого киевлянина в грабеже с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 186 УК Украины).


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Как рассказал руководитель местной прокуратуры №3 Руслан Скуратович, суд назначил мужчине наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.
 
В апреле 2016 года злоумышленник вместе со своим знакомым в одном из домов на улице Танкопия в Харькове совершили грабеж.
 
«Они поднялись на последний - 9 этаж дома и, спускаясь по лестнице вниз, дергали за ручки входные двери квартир. Одна из них, на 4 этаже, оказалась не закрытой. Мужчины зашли в помещение. Хозяев дома не было. Они нашли в комнате ноутбук, фотоаппарат и мобильный телефон и вдруг увидели школьника, который пришел домой и застал воров «на горячем», - сообщил Скуратович.
 
Злоумышленники затолкали 13-летнего парня в ванную комнату, закрыли его, подперев дверь стулом и убежали, прихватив с собой награбленное. Когда парень выбрался из ванной, он позвонил маме. Женщина вызвали полицию.
 
Справка. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Материалы по втором подозреваемом в совершении грабежа выделены в отдельное уголовное производство.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  кража, школьник, квартира, харьков
 
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