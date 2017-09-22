22.09.2017 17:43

Геннадий Кернес поздравил с 80-летием Московский район Харькова

Район основан в 1937 году и на сегодня является самой большой и населенной административной частью города.



city.kharkov.ua

22 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес принял участие в праздновании 80 годовщины основания Московского района.

«Харькову больше 360 лет, когда он был основан. Вы знаете - здесь были поля, степь с самой дальней - Московской заставой. Исторический центр за века остался нашей визиткой, такой гостинной для туристов. А Московский район - это семейная, домашняя часть, со спальными районами, садиками и школами, рынками и пляжами. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни, и я знаю, как вы любите это место», - сказал городской голова в районном Дворце детского творчества, где прошли торжества.

«Московский район живет, дышит, здесь много предпринимателей, здесь потрясающая самоорганизация. И новый объект - Региональный центр услуг, который мы открыли недалеко отсюда. Вот он, как мне кажется, - тоже символ Московского района. Современный, динамичный, продуктивный», - отметил Геннадий Кернес.

К юбилею благодарности и награды городского совета получили сотрудники школ, больниц и коммунальных предприятий, активисты ветеранского движения. Благодарностью Харьковского городского головы также награжден чемпион Украины по вольной борьбе Даниил Мирошников. Недавно он стал свидетелем ограбления в одном из парков Московского района, сам задержал преступника и передал его полиции.