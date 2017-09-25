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25.09.2017  10:58   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 25 сентября, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


dozor.kharkov.ua
Заседание назначено на 11:00.
  
Вокруг здания суда спокойно, активистов и митингующих нет.
 
10.50 Возле зала заседания суда присутствуют адвокаты Кернеса.
 
10.55  Геннадий Кернес приехал в Киевский райсуд Полтавы.
 
На заседание суда прибыли представители ОБСЕ.
 
Также присутствуют подозреваемые по делу - охранники мэра Блинник и Смицкий.
 
На заседание прибыл один из потерпевших по делу – Сергей Ряполов.
 
11.21 В зал зашёл судья Антонов, началось заседание.
 
Не явился адвокат потерпевших Музычук и один из потерпевших Кутянин. 
 
Защита мэра присутствует не в полном составе, нет адвоката Александра Гунченка.

 

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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