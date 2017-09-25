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25.09.2017  12:58   

Третий год суд ищет в темной комнате черную кошку, которую туда запустили Геращенко с Аваковым, - Кернес о суде в Полтаве

В Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


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«На революционной волне они состряпали это дело, чтоб свести со мной счеты. За два с половиной года судебного рассмотрения ни один из свидетелей обвинения не подтвердил того, что мне инкриминирует прокуратура. Процесс идет, и жизнь идет. Мне нелегко так далеко ездить и очень жаль времени. Но я должен защищаться, ради тех, кто доверяет мне как городскому голове и связывает со мной надежды на лучшую жизнь в Харькове», - написал на своей странице в Facebook Харьковский городской голова Геннадий Кернес. 
 
Тэги:  кернес, суд, харьков, полтава
 
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