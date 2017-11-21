21.11.2017 17:50

На Харьковщине будут судить «банкиров»-мошенников

Изюмская местная прокуратура утвердила и направила в Изюмский районный суд обвинительный акт в отношении двух ранее судимых местных жителей по факту завладения чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц путем незаконных операций с использованием электронно - вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины).



sud.ua

Как рассказала процессуальный руководитель в уголовном производстве Мария Павленко, досудебным расследованием установлено, что злоумышленники звонили на случайные номера и, представляясь сотрудниками финансовых учреждений, под предлогом блокирования банковских карточек выпытывали личные данные граждан.

Получив доступ к счетам, мужчины переводили деньги с банковских карточек жертв на свои счета и на карточки, открытые на третьих лиц за вознаграждение. Затем быстро переводили в наличные через банкомат.

Всего, в течение апреля - августа текущего года злоумышленники обманули 8 человек, преимущественно пенсионеров. Пострадали жители Черновицкой и Киевской областей, Винницы, Киева, Запорожья, Умани, Сум и Днепра.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Справка. Один из подозреваемых - 31-летний мужчина имел судимости за совершение краж. Второй - 42-летний - за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. Сейчас, по требованию прокуратуры, подозреваемые находятся под стражей.