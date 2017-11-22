22.11.2017 16:30

Порошенко подписал закон о судебной реформе

Глава государства дал старт реформированию процессуального законодательства



// president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты».



Этим Законом вводятся новые правила судебного процесса в гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве, а также вносятся некоторые изменения в правила уголовного процесса.



Законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой. Это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет.



Нормы этого закона расширяют способы судебной защиты и средства доказывания в судебном процессе, обеспечивают его открытость и прозрачность, добросовестность пользования процессуальными правами, компенсацию судебных расходов, разумные сроки рассмотрения дел и правовую определенность и тому подобное. Также предусмотрено внедрение системы «электронного суда», которая упростит коммуникацию с судом и уменьшит расходы на содержание судебной системы.



Заместитель Главы Администрации Президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов отметил: «Изменения, которые вводятся, должны обеспечить эффективный, быстрый и удобный рассмотрение дел в суде. Новые правила судебного процесса будут способствовать более действенному защиты прав и свобод граждан и предпринимателей, обращающихся в суд».