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22.11.2017  16:30   

Порошенко подписал закон о судебной реформе

Глава государства дал старт реформированию процессуального законодательства


// president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты».

Этим Законом вводятся новые правила судебного процесса в гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве, а также вносятся некоторые изменения в правила уголовного процесса.

Законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой. Это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет.

Нормы этого закона расширяют способы судебной защиты и средства доказывания в судебном процессе, обеспечивают его открытость и прозрачность, добросовестность пользования процессуальными правами, компенсацию судебных расходов, разумные сроки рассмотрения дел и правовую определенность и тому подобное. Также предусмотрено внедрение системы «электронного суда», которая упростит коммуникацию с судом и уменьшит расходы на содержание судебной системы.

Заместитель Главы Администрации Президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов отметил: «Изменения, которые вводятся, должны обеспечить эффективный, быстрый и удобный рассмотрение дел в суде. Новые правила судебного процесса будут способствовать более действенному защиты прав и свобод граждан и предпринимателей, обращающихся в суд».

Источник:   Сайт Президента Украины
 Тэги:  порошенко, закон, судебная реформа
 
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