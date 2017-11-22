22.11.2017 17:19

В Харькове осудили мужчину, который жестоко убил собаку за бутылку водки

Октябрьский районный суд Харькова признал виновным 51-летнего ранее судимого харьковчанина-исполнителя убийства овчарки в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины).



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По информации заместителя руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Владислава Грюка, суд, добавив частично не отбытое наказание за совершенную ранее кражу, назначил злоумышленнику 3 года и 4 месяца лишения свободы.

Напомним, происшествие произошло в июле текущего года. 40-летний житель Новобаварского района Харькова нанял знакомого, злоупотребляющего алкоголем, для убийства своей собаки и даже выдал орудие преступления - молоток. В качестве вознаграждения пообещал бутылку водки.

Исполнитель держал овчарку за ошейник и бил по голове молотком. Одна из соседок услышала визг животного. Женщина вышла на улицу и увидела ужасную картину. Она вызвала зоозащитников и полицию.

Спасти овчарку не удалось. По заключению экспертного исследования смерть собаки наступила в результате черепно-мозговой травмы от ударов молотком. Нанесенные раны повлекли тяжкие страдания животного перед смертью.

Хозяин собаки так и не смог вразумительно сформулировать причину, по которой решил избавиться животного, да еще и таким ужасным способом.

Справка. 40-летнего харьковчанина, который заказал убийство собственной собаки, суд признал виновным в подстрекательстве и пособничестве в издевательстве над животным (ч. Ч. 4, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 299 УК Украины) и назначил ему наказание - 3 месяца ареста. Не согласившись со слишком мягким приговором, прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции в апелляции, настаивая на более строгом наказании.