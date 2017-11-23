23.11.2017 13:15

Убийца харьковского таксиста получил срок

Октябрьский районный суд Харькова признал виновным 33-летнего уроженца Запорожской области, ранее неоднократно судимого за корыстные преступления, в совершении разбойного нападения, умышленного убийства из корыстных побуждений и незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч .2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).



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По информации руководителя местной прокуратуры №2 Александра Фильчакова, суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, убийство произошло 9 октября 2015 года. Накануне осужденный всю ночь играл в азартные игры. Около 6:00 утра возле станции метро «Пушкинская» мужчина увидел такси. Он договорился с таксистом о поездке в район Баварии.

На улице Чехова пассажир попросил остановить авто. Достал пистолет ПМ, приставил его к голове таксиста и выстрелил. 44-летний водитель скончался на месте. Убийца обыскал свою жертву и автомобиль. Его добычей стали 400 гривен, мобильный телефон и кольцо убитого, а также навигатор из машины.

«В ходе расследования убийства выяснилось, что мужчина имеет арсенал боеприпасов. При проведении обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили патроны, гранаты и взрыватели», - добавляют в пресс-службе прокуратуры.

В суде прокуратура доказала корыстный мотив преступления и его умышленность. После убийства обвиняемый пытался продать кольцо и телефон. Сам же осужденный признал вину лишь частично и пытался убедить суд в том, что убийство произошло случайно.

Справка. Прокурор в ходе судебных прений требовал наказания в виде 15 лет лишения свободы. В связи с мягкостью приговора прокуратура готовит апелляционную жалобу с требованием назначить для мужчины более суровое наказание. К моменту вступления приговора в законную силу злоумышленник находится под стражей.