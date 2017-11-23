23.11.2017 15:45

Город поможет чернобыльцам в решении ряда проблем

Встреча первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова с представителя чернобыльских организаций Харькова состоялась сегодня, 23 ноября, в Центре культуры Киевского района.



city.kharkov.ua

Во время мероприятия чернобыльцы поднимали самые разные вопросы - от частных до общегородских. Так, председатель комитета по вопросам вдов чернобыльцев Харькова Мария Иванова обратилась к первому вице-мэру с просьбой повысить до 50% льготу на оплату услуг ЖКХ для вдов чернобыльцев, не имеющих официального статуса. По ее словам, сегодня в городе около 200 женщин нуждаются в такой поддержке.

«В 2011 году городской голова Геннадий Кернес предоставил этим женщинам льготу в размере 25% на оплату коммунальных услуг, и такого нигде нет в Украине. Мы очень благодарны мэру за такую поддержку. Но сейчас эти женщины обращаются с просьбой увеличить размер этой льготы. Я сама вдова и знаю, какая это будет существенная помощь для них», - отметила Мария Иванова.

Игорь Терехов пообещал рассмотреть этот вопрос, и, если у города будет финансовая возможность, повышенную льготу предоставят.

Также чернобыльцы обратились к городской власти с предложением провести социальную акцию - высадить вдоль границ Харькова аллею из рябин в память о подвиге всех защитников Харькова.

«Я предлагаю создать в городе символ памяти о защитниках и назвать его «Благодатное кольцо». Ведь не только чернобыльцы в свое время выполнили свой сыновий долг перед народом, но и все, кто принимал участие в боях за освобождение Харькова, а также локальных войнах. Мы хотим оставить о них память для будущих поколений, и думаю, что эту идею поддержат многие харьковчане», - отметил первый заместитель председателя правления Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Петр Прокопенко.

«Это очень хорошая идея. Аллея из рябин будет памятью о тех людях, которые отдали свою жизнь ради нас с вами. Мы постараемся найти средства и подумаем, когда сможем это реализовать. Но могу сказать точно, что это надо сделать», - подчеркнул Игорь Терехов.

Также на встрече присутствующие обратились с просьбой пересмотреть маршрутный график автобуса №215э, который в последнее время пассажирам приходится ждать по часу. Игорь Терехов дал поручение директору Департамента инфраструктуры Сергею Дульфану решить этот вопрос.

Как отметил по окончании встречи первый вице-мэр, сегодня городская власть делает все возможное, чтобы участники ликвидации аварии на ЧАЭС были максимально защищены. В частности, в Харькове реализуются жилищные программы, благодаря которым чернобыльцы могут улучшить жилищные условия, получив льготные кредиты на покупку или строительство жилья.

«Такие встречи очень важны, потому что эти люди ценой своей жизни и здоровья спасли Харьков, Киев и всю Украину от того ужаса, который мог произойти, когда взорвалась Чернобыльская атомная электростанция. Задача города - сделать все возможное, чтобы они были социально защищены и получали всю возможную поддержку», - подчеркнул Игорь Терехов.