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23.11.2017  17:16   

Банки возобновили выдачу «теплых кредитов»

Наиболее популярное среди населения направление программы - приобретение энергоэффективных материалов и оборудования с частичным возмещением привлеченных кредитных средств.


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Как сообщили в Управлении топливно-энергетического комплекса ХОГА, действие программы возобновлено с 22 ноября 2017 года.
 
Государственные банки уже возобновили выдачу физическим лицам «теплых» кредитов. Граждане, которые примут участие в программе, чтобы утеплить собственное жилье, заменить окна на энергосберегающие, установить узлы учета, модернизировать освещение и т.д., получат от государства безвозвратную финансовую помощь в размере до 35% от суммы привлеченных кредитных средств, но не более 14 тыс. грн. Такая компенсация будет предоставляться и тем, кто получает субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
 
Также напомним, что на территории Харьковской области действует областная программа по возмещению процентов по кредитам, полученным населением региона на внедрение энергосберегающих мероприятий на 2016 - 2020 годы. Возмещено будет 15% годовой ставки по полученным кредитам на приобретение энергоэффективного оборудования и/или материалов (материалы для утепления, установка приборов учета, замена окон, установка твердотопливных котлов и т.д.).
 
Справка. 8 ноября 2017 года на заседании правительства под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана решено увеличить финансирование программы «теплых» кредитов в 2017 году на 100 млн грн в соответствии с внесенными изменениями в Государственный бюджет Украины на текущий год.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  кредиты, правительство, программа, харьков
 
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