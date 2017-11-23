23.11.2017 17:46

Геннадий Кернес: Молодежный совет - эффективная часть городской власти (ФОТО)

Созданный в 2015 году Молодежный совет при Харьковском городском голове подвел итоги работы.



city.kharkov.ua

23 ноября Харьковский городской голова Геннадий Кернес принял участие в отчетном собрании Молодежного совета. Сегодня совет объединяет более 70 студенческих общественных организаций, которые участвуют в реализации проектов политического, экологического, образовательного, спортивного и других направлений.

«Искренне поздравляю вас с двухлетием! Возраст еще небольшой, но, если учесть, что ребенок, к примеру, с первого по второй год жизни получает самые главные навыки - ходить, говорить - то очевидно, что Молодежный совет крепко встал на ноги, заявил о себе в голос и заслуживает серьезного отношения и уважения», - сказал Геннадий Кернес, открывая собрание.

По его словам, сегодня Молодежный совет - это полноценный орган местной власти.

«Я благодарю вас за помощь в проведении Ассамблеи ассоциации городов-обладателей Приза Европы. И, конечно, за участие в создании городской программы «Общественный бюджет города Харькова», идею которой вы предложили, и мы вместе добились ее реализации. Так, в 2018 году по этой программе будут выделены 50 миллионов гривен на проекты, которые харьковчане предложат для улучшения качества жизни в городе», - отметил городской голова.

За два года команда Молодежного совета реализовала 65 проектов, в т.ч. 55 - за внебюджетные средства. Среди них - городской сайт инициатив «Портал харьковчанина», Международный театральный фестиваль «Платформа 77», ярмарка вакансий «Dream Job», создание Молодежного окна и справочника для приезжих студентов «Welcome to Kharkiv», создание программы профориентации школьников «Find Yourself».