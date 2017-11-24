 
Главная Новости Власть Два района Харькова охраняют усиленные Нацгвардией полицейские патрули (ВИДЕО)
24.11.2017  15:30   

Два района Харькова охраняют усиленные Нацгвардией полицейские патрули (ВИДЕО)

Полиция начала оперативно-профилактическую отработку двух районов Харькова для уменьшения количества уличных правонарушений и нарушений общественного порядка в общественных местах.


// Нацполиция

С сегодняшнего дня в Харькове полиция усилила меры безопасности на территориях Слободского и Московского районов. Отработка осуществляется также с учетом требований общегосударственных специальных операций «Мигрант» и «Оружие. Взрывчатка».

К проведению профилактических мероприятий привлечены личный состав территориальных отделов полиции, кинологической службы, патрульной полиции и Национальной гвардии Украины. Количество пеших патрулей на улицах районов увеличится почти вдвое, все они будут дополнены силами нацгвардийцив.

Для борьбы с уличной преступностью аналогичные мероприятия планируется провести во всех районах города.


Источник:   Нацполиция
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.11 Власть На футбольном матче фанаты держались «в рамках», – полиция 01.11 Власть Сколько полицейских соберется вечером на стадионе «Металлист» 13.10 Власть Полицейских ожидают «горячие» выходные
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил представителей Молодежного совета с двухлетием
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 