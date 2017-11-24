Два района Харькова охраняют усиленные Нацгвардией полицейские патрули (ВИДЕО)

Полиция начала оперативно-профилактическую отработку двух районов Харькова для уменьшения количества уличных правонарушений и нарушений общественного порядка в общественных местах.
С сегодняшнего дня в Харькове полиция усилила меры безопасности на территориях Слободского и Московского районов. Отработка осуществляется также с учетом требований общегосударственных специальных операций «Мигрант» и «Оружие. Взрывчатка».
К проведению профилактических мероприятий привлечены личный состав территориальных отделов полиции, кинологической службы, патрульной полиции и Национальной гвардии Украины. Количество пеших патрулей на улицах районов увеличится почти вдвое, все они будут дополнены силами нацгвардийцив.
Для борьбы с уличной преступностью аналогичные мероприятия планируется провести во всех районах города.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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