24.11.2017 15:30

Два района Харькова охраняют усиленные Нацгвардией полицейские патрули (ВИДЕО)

Полиция начала оперативно-профилактическую отработку двух районов Харькова для уменьшения количества уличных правонарушений и нарушений общественного порядка в общественных местах.



// Нацполиция

С сегодняшнего дня в Харькове полиция усилила меры безопасности на территориях Слободского и Московского районов. Отработка осуществляется также с учетом требований общегосударственных специальных операций «Мигрант» и «Оружие. Взрывчатка».



К проведению профилактических мероприятий привлечены личный состав территориальных отделов полиции, кинологической службы, патрульной полиции и Национальной гвардии Украины. Количество пеших патрулей на улицах районов увеличится почти вдвое, все они будут дополнены силами нацгвардийцив.



Для борьбы с уличной преступностью аналогичные мероприятия планируется провести во всех районах города.





