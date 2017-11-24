24.11.2017 16:17

Прокуратура доказала в суде вину мужчины, который до смерти забил незваного гостя

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным 28-летнего, ранее судимого жителя Донецкой области за имущественные преступления, в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и кражу (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 185 УК Украины).



Forbes.ua

По информации руководителя местной прокуратуры №3 Руслана Скуратовича, мужчина осужден к 8 годам лишения свободы.

Происшествие произошло в октябре 2016 года в одном из домов на улице Мира. Мужчина проживал в квартире вместе со своей гражданской женой и ее мамой.

«Сожительница осужденного пожаловалась на него своему товарищу, который зашел в гости. Женщина рассказала, что муж злоупотребляет алкоголем и часто ее бьет. Знакомый решил помочь. Он хотел поговорить с сожителем, однако на свой вопрос: «Как у вас дела?» получил от пьяного мужчины кулаком в лицо. От удара гость упал на спину. Хозяин продолжил его избивать. Потом схватил за одежду и вытащил на лестничную площадку. Вернулся в квартиру, вырвал телефонный кабель из розетки и пригрозил женщинам, если они вызовут правоохранителей, он их убьет. Вернулся на лестницу и продолжил ногами избивать гостя», - информируют в пресс-службе прокуратуры.

Женщины вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, перелом грудины, множественные переломы ребер, ушиб сердца и разрыв легких. Через несколько недель от полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Кроме того, на следующее утро злоумышленник нашел на полу телефон своей жертвы, выпавший из кармана гостя, и забрал его себе.

Справка. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.