Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 27 ноября , в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Один из потерпевших, Александр Кутянин, также не явился на заседание.
Начали рассмотрение третьего тома дела.
Звезды обещают спокойствие и тишину. Любые виды интеллектуального отдыха подойдут. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
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давл.:
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