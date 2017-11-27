 
Главная Новости Власть Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)
27.11.2017  11:11   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 27 ноября , в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


dozor.kharkov.ua
Заседание назначено на 11:00.
  
Возле здания суда небольшое количество правоохранителей, активистов и митингующих нет.

Геннадий Кернес приехал в Киевский райсуд Полтавы.
 
Также присутствуют подозреваемые по делу - охранники мэра Виталий Блинник и Евгений Смицкий.

В зале заседания присутствуют адвокаты Кернеса.

Один из потерпевших по делу, Сергей Ряполов, и сторона гособвинения, прокурор Александр Ганилов, также в зале суда.

11.11 В зал зашёл судья Андрей Антонов, началось заседание.

На слушании отсутствуют адвокаты мэра Александр Гунченко, Юлия Козырь и Юлия Плетнева.

Один из потерпевших, Александр Кутянин, также не явился на заседание.

Начали рассмотрение третьего тома дела.

 

 

Фотогалерея

Тэги:  кернес, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.11 Образование Геннадий Кернес открыл еще один детский сад в Немышлянском районе (ФОТО) 20.11 Власть Геннадий Кернес: Город идет по пути создания безопасной среды 20.11 Власть Рудольф Джулиани: Чистота в городе и его безопасность тесно связаны
 
 

Видео

В Немышлянском районе открыли детский сад №73
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 