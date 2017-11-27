Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

Геннадий Кернес приехал в Киевский райсуд Полтавы.

Также присутствуют подозреваемые по делу - охранники мэра Виталий Блинник и Евгений Смицкий.



В зале заседания присутствуют адвокаты Кернеса.



Один из потерпевших по делу, Сергей Ряполов, и сторона гособвинения, прокурор Александр Ганилов, также в зале суда.



11.11 В зал зашёл судья Андрей Антонов, началось заседание.



На слушании отсутствуют адвокаты мэра Александр Гунченко, Юлия Козырь и Юлия Плетнева.