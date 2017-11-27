27.11.2017 12:01

Под вывеской национальной лотереи на Салтовке работал подпольный игровой салон (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура №4 совместно с сотрудниками Московского отделения Нацполиции выявили в спальном районе Харькова игорное заведение.



//khar.gp.gov.ua

Нелегальный бизнес организовали в торговом киоске, который работал без каких-либо разрешительных документов.

Подпольный бизнес функционировал под вывеской «Украинская национальная лотерея». В запрещены азартные игры посетители играли на компьютерных симуляторах.



Во время обыска обнаружено и изъято 11 системных блоков, деньги и бухгалтерские записи.



Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины - занятие игорным бизнесом.



Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к незаконному предпринимательству.