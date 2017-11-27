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27.11.2017  12:01   

Под вывеской национальной лотереи на Салтовке работал подпольный игровой салон (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура №4 совместно с сотрудниками Московского отделения Нацполиции выявили в спальном районе Харькова игорное заведение.


//khar.gp.gov.ua

Нелегальный бизнес организовали в торговом киоске, который работал без каких-либо разрешительных документов.

Подпольный бизнес функционировал под вывеской «Украинская национальная лотерея». В запрещены азартные игры посетители играли на компьютерных симуляторах.
 
Во время обыска обнаружено и изъято 11 системных блоков, деньги и бухгалтерские записи.
 
Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины - занятие игорным бизнесом.
 
Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к незаконному предпринимательству.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  игровой салон, полиция, харьков
 
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