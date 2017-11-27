Под вывеской национальной лотереи на Салтовке работал подпольный игровой салон (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура №4 совместно с сотрудниками Московского отделения Нацполиции выявили в спальном районе Харькова игорное заведение.
Нелегальный бизнес организовали в торговом киоске, который работал без каких-либо разрешительных документов.
Подпольный бизнес функционировал под вывеской «Украинская национальная лотерея». В запрещены азартные игры посетители играли на компьютерных симуляторах.
Во время обыска обнаружено и изъято 11 системных блоков, деньги и бухгалтерские записи.
Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины - занятие игорным бизнесом.
Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к незаконному предпринимательству.
Звезды обещают спокойствие и тишину. Любые виды интеллектуального отдыха подойдут. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
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давл.:
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