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27.11.2017  14:03   

Назначена дата очередного суда по делу Кернеса

Следующее заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса пройдет 11 декабря.


dozor.kharkov.ua
Такое решение принял судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов. 
 
Начало - в 11.00.
 
 

 

Тэги:  кернес, полтава, суд, харьков
 
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