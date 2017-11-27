Назначена дата очередного суда по делу Кернеса

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 27 ноября Звезды обещают спокойствие и тишину. Любые виды интеллектуального отдыха подойдут. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 27 ноября Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. На дорогах местами гололедица.