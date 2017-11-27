27.11.2017 17:53

В Украине изменились правила выдачи водительских прав

Первые водительские права будут выдавать на два года. Поменять их на постоянные можно будет при условии совершения не более двух нарушений.



//biz.liga.net

Первое водительское удостоверение в Украине будет выдаваться на два года. Соответствующие изменение в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами утверждено постановлением Кабмина от 10 ноября 2017 года №885.

"Первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное в случае если в течение двух лет со дня его выдачи не было трех и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Если таких нарушений не было - гражданин обменивает на постоянное водительское удостоверение", - сказано в сообщении Главного сервисного центра МВД.

Если такие нарушения были - обменять на постоянное водительское удостоверение можно будет только после сдачи практического и теоретического экзаменов в сервисном центре МВД.

Возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и которые были лишены права на управление транспортными средствами, не происходит.

Возобновление права управления транспортными средствами осуществляется после очередной подготовки в соответствующем учебном заведении и после сдачи теоретического и практического экзаменов в СЦ МВД. Такое удостоверение снова выдается на два года.

Кроме того начинающим водителям запрещено превышать скорость в 70 км/ч.



Изменения в вравительственное постановление от 10 ноября 2017 года №885 действуют с 25 ноября текущего года.