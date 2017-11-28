28.11.2017 14:15

На Холодной горе заключенный пытался подкупить тюремщика

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила подозрение заключенному, который находится в Холодногорской исправительной колонии, в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).



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20-летний заключенный пытался за деньги уговорить работника колонии пронести для него запрещенные предметы.

«Осужденный предложил служащему 1500 гривен за мобильный телефон с зарядным устройством и двумя сим-картами разных операторов. Однако пенитенциарий сообщил о попытке подкупа правоохранителей. Парня разоблачили «на горячем», при попытке передать средства работнику колонии», - информируют в пресс-службе прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве. Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.