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28.11.2017  14:45   

Прокуратура отсудила земли под Харьковом

По требованию Волчанского отдела Чугуевской местной прокуратуры Харьковский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и признал незаконным право аренды на 333 га земли сельхозназначения.


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По информации пресс-службы прокуратуры, председатель одного из сельскохозяйственных обществ после завершения срока действия договора аренды земли, вовремя не продлил его и пользовался незаконно полями в течение нескольких лет. 
 
Поскольку земля ни была должным образом оформлена, поля перешли в категорию участков, которые не используются - в резервный фонд. Чтобы узаконить право аренды земли стоимостью более 10 миллионов гривен, хозяин агрофирмы должен обратиться в территориальный орган - Госгеокадастр. Но руководитель сельхозобщества решил «уладить» дело через суд. 
 
«В прошлом году фермер направил в хозяйственный суд Харьковской области иск о признании за ним права аренды земли. Его требования были поддержаны, но с нарушением норм действующего законодательства », - добавляют в пресс-службе ведомства.
 
В связи с этим прокуратура обжаловала в апелляции решение суда первой инстанции и добилась его отмены. Сейчас реальное выполнена решения суда находится на контроле прокуратуры.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  земля, прокуратура, суд, харьков
 
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