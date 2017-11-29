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29.11.2017  12:59   

Полиция принимает оружие по другому адресу

Отдел контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы изменил местоположение.


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Теперь отдел находится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 26, 1 корпус, 3 этаж.

Приемные дни для физических и юридических лиц:
вторник: 9:30 - 12:30,
пятница: 14:00 - 17:00,
суббота: 9:30 - 12:00.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  сдача оружия, полиция, харьков
 
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