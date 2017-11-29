Полиция готовится охранять матч «Шахтера»

Работники полиции готовы к обеспечению общественного порядка во время футбольного матча.
29 ноября в 19.30 на стадионе «Металлист» состоится матч между командами ФК «Шахтер» и ФК «Верес».
Ожидается, что мероприятие посетят около 3000 болельщиков.
Охрану порядка обеспечат 500 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии.
В пресс-службе Нацполиции отметили, что несмотря на конфликт игроков «Шахтера» с Нацкорпусов, количество правоохранителей будет обычным для матчей такого уровня.
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