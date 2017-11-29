29.11.2017 13:28

Полиция готовится охранять матч «Шахтера»

Работники полиции готовы к обеспечению общественного порядка во время футбольного матча.



// Нацполиция

29 ноября в 19.30 на стадионе «Металлист» состоится матч между командами ФК «Шахтер» и ФК «Верес».



Ожидается, что мероприятие посетят около 3000 болельщиков.



Охрану порядка обеспечат 500 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии.



В пресс-службе Нацполиции отметили, что несмотря на конфликт игроков «Шахтера» с Нацкорпусов, количество правоохранителей будет обычным для матчей такого уровня.

