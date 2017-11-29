Порошенко подписал закон о выходном 25 декабря

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 29 ноября Лучший день для реализации своих задумок и подведения промежуточных итогов. Если результаты не соответствуют ожиданиям, время задуматься: в правильном ли направлении вы идете?

Прогноз погоды в Харькове на среду, 29 ноября В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Слабый туман. Местами по области гололед. На дорогах местами гололедица.