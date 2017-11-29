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29.11.2017  17:28   

Порошенко подписал закон о выходном 25 декабря

Президент Петр Порошенко подписал закон о введении выходного дня на католическое Рождество 25 декабря.


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"29.11.2017 возвращено с подписью от Президента", - говорится на странице соответствующего законопроекта №5496 на сайте Верховной Рады.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  порошенко, закон
 
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