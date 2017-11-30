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30.11.2017  10:51   

Порошенко подписал изменения в Госбюджет 2017

Изменения направлены на решение неотложных социально важных вопросов.


// ХОГА

Документ также направлен на эффективное и целевое использование бюджетных средств в 2017 году, путем перераспределения бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов и предоставления кредитов.

Законом, в частности, предусматривается увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, медицинская субвенция для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения.

Для продолжения осуществления финансирования в 2018 году, Законом предусматривается сохранение на счетах общего фонда соответствующих местных бюджетов остатков средств субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на счетах специального фонда - остатков средств субвенции на мероприятия по развитию системы здравоохранения в сельской местности.

 Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  госбюджет, порошенко, изменения
 
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