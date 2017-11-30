Порошенко подписал изменения в Госбюджет 2017

Изменения направлены на решение неотложных социально важных вопросов.
Документ также направлен на эффективное и целевое использование бюджетных средств в 2017 году, путем перераспределения бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов и предоставления кредитов.
Законом, в частности, предусматривается увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, медицинская субвенция для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения.
Для продолжения осуществления финансирования в 2018 году, Законом предусматривается сохранение на счетах общего фонда соответствующих местных бюджетов остатков средств субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на счетах специального фонда - остатков средств субвенции на мероприятия по развитию системы здравоохранения в сельской местности.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Осторожнее в желаниях и поступках: непредсказуемость, спонтанность и максимализм во всем – звездный «подарок» на сегодняшний день.
Последний осенний день будет пасмурным и промозглым. Ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: