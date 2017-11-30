На харьковской стоянке прятали от госисполнителей автомобили-конфискат

При поддержке прокуратуры найдено конфискат почти на полмиллиона гривен, который 2 года прятали от госисполнителей.
В рамках расследования уголовного производства по факту незаконных действий в отношении имущества, подлежащего конфискации (ч. 2 ст. 338 УК Украины), Харьковская местная прокуратура №2 совместно с Киевским отделом государственной исполнительной службы города и Киевским ОП ГУ ЧП в области обнаружили и изъяли автомобили , которые прятали от госисполнителей.
По информации руководителя местной прокуратуры №2 Александра Фильчаков, указанные авто конфисковали вследствие нарушения таможенного законодательства по административным протоколам. В соответствии с решениями судов они подлежат конфискации в доход государства и дальнейшей реализации.
Однако в 2015 году имущество - 10 транспортных средств стоимостью почти полмиллиона гривен, что находилось на хранении в одной из фирм - исчезло.
Нашли автомобили на территории одной из стоянок на ул. Тахиаташская в ноябре текущего года.
Сейчас автомобили описаны исполнительной службой и изъяты у недобросовестного хранителя.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.
Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.
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Последний осенний день будет пасмурным и промозглым. Ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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