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30.11.2017  12:28   

На харьковской стоянке прятали от госисполнителей автомобили-конфискат

При поддержке прокуратуры найдено конфискат почти на полмиллиона гривен, который 2 года прятали от госисполнителей.


// Прокуратура

В рамках расследования уголовного производства по факту незаконных действий в отношении имущества, подлежащего конфискации (ч. 2 ст. 338 УК Украины), Харьковская местная прокуратура №2 совместно с Киевским отделом государственной исполнительной службы города и Киевским ОП ГУ ЧП в области обнаружили и изъяли автомобили , которые прятали от госисполнителей.

По информации руководителя местной прокуратуры №2 Александра Фильчаков, указанные авто конфисковали вследствие нарушения таможенного законодательства по административным протоколам. В соответствии с решениями судов они подлежат конфискации в доход государства и дальнейшей реализации.

Однако в 2015 году имущество - 10 транспортных средств стоимостью почти полмиллиона гривен, что находилось на хранении в одной из фирм - исчезло.

Нашли автомобили на территории одной из стоянок на ул. Тахиаташская в ноябре текущего года.
 
Сейчас автомобили описаны исполнительной службой и изъяты у недобросовестного хранителя.
 
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.
 
Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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