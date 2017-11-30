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30.11.2017  16:15   

На Харьковщине мошенники захватили лес (ФОТО)

Правоохранители разоблачили преступную схему незаконного завладения денежными средствами в особо крупных размерах, используя земли государственного лесного фонда.


khar.gp.gov.ua
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Калюга, по предварительным подсчетам, речь идет о десятках миллионов гривен, которыми завладели мошенники. 
 
Установлено, что с 2012 года должностные лица одной из благотворительных организаций области самовольно занимали и раздавали земли, расположенные в лесном массиве на берегу Краснооскольского водохранилища в Боровском районе. 
 
Не имея никаких правовых оснований, представители организации за деньги заключали с гражданами договоры временного пользования земельными участками. При этом людей, желающих заключить договоры на пользование землей, уверяли, что все проходит законно. 
 
Почти за 5 лет самозахвачено около 32 га леса. В настоящее время на участках частично уничтожены лесные насаждения и размещено более полутысячи жилых и хозяйственных построек. 
 
Руководителя благотворительной организации разоблачили 29 ноября текущего года «на горячем». В целом он получил за очередной земельный участок 108 тысяч гривен. (Из расчета 1 тысяча долларов США за 0,01 га земли). Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 
 
По месту нахождения организации и месту жительства ее должностных лиц проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность, деньги, автомобили премиум класса. 
 
Досудебное расследование проводится по факту самовольного занятия земельного участка, которое нанесло значительный ущерб, и мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.
 
 
 
 
 
ФОТО:ПРОКУРАТУРА
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  лес, захват, мошенники, харьков, схема
 
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