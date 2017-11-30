30.11.2017 17:48

Геннадий Кернес провел личный прием харьковчан (ФОТО)

На ежемесячном приеме городской голова встречается с харьковчанами, решение вопросов которых требует личного участия городского головы или находится у него на особом контроле.



city.kharkov.ua

30 ноября Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием граждан. 18 человек пришли на встречу по вопросам организации медицинской и социальной помощи ветеранам, переселенцам, участникам АТО, предоставления жилья многодетным семьям и т.д.

По обращению ветерана Вооруженных Сил Украины Виктора Бабича, на разворотном кругу троллейбусов на Северной Салтовке (перекресток улиц Натальи Ужвий и Гвардейцев Широнинцев) начнутся работы по организации комфортной зоны ожидания для пассажиров. Там будут установлены крытые павильоны, туалет, таксофоны, терминалы для приобретения единого проездного билета. На встрече Виктор Бабич сообщил, что его предыдущее заявление с требованием сделать навес над выходом из станции метро «Героев Труда» выполнено.

Харьковчанин Александр Малицкий, который накануне обратился к Геннадию Кернесу в сети «Фейсбук», инициирует создание в Харькове групп реабилитации детей по методу Анат Баниэль. Клинический психолог из Калифорнии, она – автор прогрессивной методики восстановления здоровья детей с детским церебральным параличом. Геннадий Кернес поручил Департаменту здравоохранения активизировать применение таких занятий, которые уже начинают использовать харьковские врачи. Александр Малицкий будет участвовать в программе на базе профильной 5-й городской детской больницы.

Харьковский городской совет окажет юридическую поддержку группе собственников квартир в недостроенном жилом комплексе по пр. Героев Сталинграда, 163, 165, 167. Компания-застройщик незаконно переносит сроки сдачи домов, на сегодня строительство заморожено. По словам Геннадия Кернеса, после сегодняшней встречи с инициативной группой городская власть обратится в прокуратуру для защиты прав пострадавших людей.