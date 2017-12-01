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01.12.2017  11:15   

25 декабря – официальный выходной в Украине

В «Голосе Украины» опубликован закон о выходном 25 декабря.


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Официальная газета Верховной Рады "Голос України" опубликовала закон, который отменяет выходной день 2 мая и делает 25 декабря (Рождество Христово по григорианскому календарю) праздничным нерабочим днем. Закон опубликован в пятницу и вступит в силу 2 декабря.

В связи с этим в текущем году 25 декабря (понедельник) будет выходным.

Также День солидарности трудящихся заменяется Днем труда и вместо двух выходных (1 и 2 мая) будет только один (1 мая).

Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 16 ноября 238 голосами депутатов. А президент Украины Петр Порошенко подписал его 29 ноября.

Источник:   112.ua
 Тэги:  выходной, 25 декабря, рождество
 
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