25 декабря – официальный выходной в Украине

В «Голосе Украины» опубликован закон о выходном 25 декабря.
Официальная газета Верховной Рады "Голос України" опубликовала закон, который отменяет выходной день 2 мая и делает 25 декабря (Рождество Христово по григорианскому календарю) праздничным нерабочим днем. Закон опубликован в пятницу и вступит в силу 2 декабря.
В связи с этим в текущем году 25 декабря (понедельник) будет выходным.
Также День солидарности трудящихся заменяется Днем труда и вместо двух выходных (1 и 2 мая) будет только один (1 мая).
Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 16 ноября 238 голосами депутатов. А президент Украины Петр Порошенко подписал его 29 ноября.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Первый зимний день будет облачным, дождливым и теплым. Утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра до 15-24 м/с.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
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