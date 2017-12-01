01.12.2017 15:40

Прокуратура взяла на контроль расследование гибели младенца при пожаре

Харьковская местная прокуратура №1 контролирует ход расследования уголовного производства по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины).



kharkiv.dsns

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, происшествие случилось днем 30 ноября. Около 12.30 в одном из домов на улице Беломорской произошел пожар . На момент возгорания в помещении находились только трое малышей - два мальчика 2 и 3 лет и 8-месячная девочка.

Мальчиков с отравлением угарным газом и девочку с многочисленными ожогами доставили в больницу. Вечером того же дня девочка умерла

Как выяснилось, всего в семье воспитывается 5 детей. Двое старших - школьного возраста - временно живут у бабушки. На момент пожара 32-летний отец детей находился на работе, 29-летняя мама вышла по делам. Трое младших остались дома одни.

«Женщина рассказала, что ушла из дома около 12:00 чтобы позвонить со стационарного телефона, получить деньги в банке и скупиться. Вернулась в час и увидела возле дома пожарную машину. Мать призналась, что дети оставались дома одни не в первый раз», - сообщает Екатерина Шевцова.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела. Назначены необходимые экспертизы. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве. Максимальная санкция предусматривает 5 лет лишения свободы.