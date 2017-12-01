 
Главная Новости Власть Прокурор Харьковской области стал Заслуженным юристом Украины
01.12.2017  16:31   

Прокурор Харьковской области стал Заслуженным юристом Украины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание «Заслуженный юрист Украины» прокурору Харьковщины Юрию Данильченко


// ХОГА

Об этом говорится в Указе Главы государства №394/2017.

Так, «за значительный личный вклад в развитие правового государства, защиту конституционных прав и свобод граждан, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм постановляю присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ УКРАИНЫ» Юрию Брониславовичу ДАНИЛЬЧЕНКО - прокурору Харьковской области», - сказано в документе.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко, звание, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.11 Власть Порошенко подписал изменения в Госбюджет 2017 29.11 Власть Порошенко подписал закон о выходном 25 декабря 22.11 Власть Порошенко подписал закон о судебной реформе
 
 

Видео

Единый электронный билет заработает завтра. Карточки можно приобрести в терминалах на остановках общественного транспорта
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 