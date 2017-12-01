Прокурор Харьковской области стал Заслуженным юристом Украины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание «Заслуженный юрист Украины» прокурору Харьковщины Юрию Данильченко
Об этом говорится в Указе Главы государства №394/2017.
Так, «за значительный личный вклад в развитие правового государства, защиту конституционных прав и свобод граждан, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм постановляю присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ УКРАИНЫ» Юрию Брониславовичу ДАНИЛЬЧЕНКО - прокурору Харьковской области», - сказано в документе.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Первый зимний день будет облачным, дождливым и теплым. Утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра до 15-24 м/с.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: