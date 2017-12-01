01.12.2017 17:00

В Харькове обозначили мероприятия по снижению выбросов парниковых газов

В горсовете обозначили ряд мероприятий на 2018-2019 годы, которые необходимо выполнить в рамках Плана действий устойчивого энергетического развития и климата города Харькова до 2030 года.



// city.kharkov.ua

В частности, уже на 70% готов Реестр выбросов парниковых газов, проведена каталогизация зданий учреждений образования, культуры и здравоохранения. Об этом шла речь сегодня, 1 декабря, на встрече первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова с национальным экспертом по Украине Европейской инициативы «Соглашение Мэров Восток» Оксаной Кисиль и представителями Западноукраинского регионального учебного центра.

Игорь Терехов отметил, что городская власть взяла на себя обязательства улучшить экологическую ситуацию в городе, сократить выбросы СО2 на 30% до 2030 года и существенно снизить потребление энергоресурсов.



Как отметил первый вице-мэр, чтобы добиться такого результата, проводится большой комплекс работ. Первое - это развитие и модернизация транспорта. В частности, в Харькове с учетом современных технологий построят новые станции метро (сегодня окончательное решение по предоставлению финансирования принял Европейский банк реконструкции и развития), приобретут новые составы для метрополитена и двух троллейбусных депо, продолжат модернизацию трамваев и реконструкцию путей. Кроме того, асинхронные двигатели, установленные в новых поездах метро, позволят сократить потребление электроэнергии минимум на 25%.



В целом, по словам Игоря Терехова, в Харькове намерены развивать систему городского экологически чистого электротранспорта, понимают важность перехода харьковчан на пользование услугами эко-такси.



Руководитель проектов Западноукраинского регионального учебного центра Дмитрий Марусич со своей стороны отметил, что Харьков сделал серьезный прорыв по развитию транспорта и может занять передовые позиции в стране. «Недавно на одном из совещаний я сказал: «Во всей Украине победили маршрутки, кроме Харькова», - отметил руководитель центра.



Также улучшению экологических показателей и снижению потребления электроэнергии будут способствовать строительство в Харькове первого в стране крупного мусороперерабатывающего комплекса, установка новых тепловых пунктов, энергосберегающих светильников, модернизация котельных, энергоэффективные мероприятия по утеплению и снижению потребления ресурсов в жилом секторе и учреждениях социальной сферы.



В свою очередь национальный эксперт по Украине Европейской инициативы «Соглашение Мэров Восток» Оксана Кисиль отметила, что необходимо информировать людей о работе городской власти в этом направлении и в 2018 году начинать вести такую работу.



«Я благодарю вас за то, что вы взяли под личный контроль разработку такого важного стратегического документа. У вас есть социальная ответственность перед жителями города и вы ее взяли на себя, работая над качественным улучшением их жизни. Вы – первый большой город в Украине, который будет нести ответственность за изменение климата. Вместе с этим улучшатся экономические показатели. Город и жители работают вместе, нужно разработать план и донести людям информацию обо всех программах и работе в этом направлении», - сказала нацэксперт.



Напомним, что городская власть Харькова совместно с Европейской инициативой «Соглашение Мэров» в октябре 2016 года приступила к разработке Плана действий устойчивого энергетического развития и климата города Харькова до 2030 года. Стороны регулярно встречаются, обсуждают план мероприятий и ставят новые задачи.