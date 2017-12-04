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04.12.2017  15:30   

Правительство направило в парламент проект госбюджета-2018

Завершение подготовки документа ко второму чтению даст возможность Верховной Раде рассмотреть его уже 7 декабря.


// ХОГА

1 декабря Кабинет министров принял решение о направлении в парламент доработанного проекта Закона «О Государственном бюджете Украины на 2018 год».

«Таким образом правительство положило конец ложной практике принятия бюджетного закона «под елку», - говорят чиновники. - Вовремя принятый бюджет обеспечит бесперебойное финансирование государственных расходов на социальную сферу и капитальных инвестиций, что будет стимулировать дальнейший экономический рост страны. Это означает, что инициированные правительством реформы – пенсионная, образовательная, медицинская, - будут полностью профинансированы, увеличены расходы на поддержку приоритетных секторов экономики, социальную помощь и льготы».

Документ обсуждили со всеми парламентскими фракциями и представителями профильного комитета ВР.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бюджет, кабмин, верховная рада
 
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