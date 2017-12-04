Правительство направило в парламент проект госбюджета-2018

Завершение подготовки документа ко второму чтению даст возможность Верховной Раде рассмотреть его уже 7 декабря.
1 декабря Кабинет министров принял решение о направлении в парламент доработанного проекта Закона «О Государственном бюджете Украины на 2018 год».
«Таким образом правительство положило конец ложной практике принятия бюджетного закона «под елку», - говорят чиновники. - Вовремя принятый бюджет обеспечит бесперебойное финансирование государственных расходов на социальную сферу и капитальных инвестиций, что будет стимулировать дальнейший экономический рост страны. Это означает, что инициированные правительством реформы – пенсионная, образовательная, медицинская, - будут полностью профинансированы, увеличены расходы на поддержку приоритетных секторов экономики, социальную помощь и льготы».
Документ обсуждили со всеми парламентскими фракциями и представителями профильного комитета ВР.
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: