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04.12.2017  18:50   

На Харьковщине 19-летний рецидивист получил шестую судимость

Красноградский районный суд области удовлетворил требования прокуратуры и признал виновным 19-летнего парня, который уже имел 5 судимостей за совершение краж, в побеге из-под стражи (ч. 1 ст. 393 УК Украины).


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По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, по совокупности приговоров мужчина осужден к 5,5 годам лишения свободы.
 
Происшествие случилось в августе текущего года. Суд признал парня виновным в совершении краж и назначил ему наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы. Однако осужденный подал апелляционную жалобу. 
 
7 августа его этапировали в изолятор временного содержания №5 ГУ ЧП в Харьковской области для ознакомления с материалами уголовного производства. За несколько дней, во время прогулки на площадке для задержанных и осужденных лиц, он скрылся с места предварительного заключения.
 
Задержали беглеца по «горячим следам». 
 
Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  суд, прокуратура, рецидивист, харьков
 
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