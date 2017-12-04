04.12.2017 18:50

На Харьковщине 19-летний рецидивист получил шестую судимость

Красноградский районный суд области удовлетворил требования прокуратуры и признал виновным 19-летнего парня, который уже имел 5 судимостей за совершение краж, в побеге из-под стражи (ч. 1 ст. 393 УК Украины).



112

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, по совокупности приговоров мужчина осужден к 5,5 годам лишения свободы.

Происшествие случилось в августе текущего года. Суд признал парня виновным в совершении краж и назначил ему наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы. Однако осужденный подал апелляционную жалобу.

7 августа его этапировали в изолятор временного содержания №5 ГУ ЧП в Харьковской области для ознакомления с материалами уголовного производства. За несколько дней, во время прогулки на площадке для задержанных и осужденных лиц, он скрылся с места предварительного заключения.

Задержали беглеца по «горячим следам».

Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.