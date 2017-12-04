На Харьковщине 19-летний рецидивист получил шестую судимость

Красноградский районный суд области удовлетворил требования прокуратуры и признал виновным 19-летнего парня, который уже имел 5 судимостей за совершение краж, в побеге из-под стражи (ч. 1 ст. 393 УК Украины).
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: