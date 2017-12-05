05.12.2017 13:15

В Харькове осудили очередного мошенника, работавшего по схеме «ваш сын в полиции»

Октябрьский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №2 и признал виновным ранее судимого за оборот наркотиков и психотропных веществ 57-летнего охранника в мошенничестве (ч.ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).



kharkov.comments

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Однако прокурор в ходе судебного заседания просил для телефонного мошенника более сурового наказания. Поэтому сейчас прокуратура готовит апелляционную жалобу с требованием осудить человека к 3 годам лишения свободы.

«Прокуратура доказала в суде 3 эпизода преступлений, совершенных в апреле 2017 года. Мужчина выбирал из справочника случайные номера и звонил на них. Если трубку снимала женщина, он представлялся адвокатом и сообщал, что их внук или сын совершил преступление и попал в полицию. Чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, нужно заплатить. За деньгами приезжал домой к своим жертвам сам», - сообщает Александр Фильчаков.

Одной из потерпевшей стала 81-летняя бабушка. Она отдала мошеннику гривны, доллары США и Евро на общую сумму в эквиваленте более 25 тысяч гривен и золотые кольца, перстни и серьги стоимостью более 27 тысяч гривен.

Всего у доверчивых бабушек и мам злоумышленник выманил денег и драгоценностей на общую сумму почти 150 тысяч гривен.

Справка. По требованию прокуратуры мужчину взяли под стражу сразу после оглашения приговора в зале суда. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.