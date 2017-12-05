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05.12.2017  14:27   

Могила Руднева оказалась пустой, – горсовет (ФОТО)

Под могильной плитой на площади Героев Небесной сотни останков коммунистического лидера не нашли.


// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по связям с общественностью и информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Могила Руднева оказалась очередным коммунистическим фейком.

Во время шурфования места, где якобы покоился Руднев, кроме мусора под могильной плитой ничего не нашли.

Теперь будет составлен соответствующий акт, на основании которого Минкульт должен изменить статус этого «захоронения».

Плита на этом месте не останется однозначно. Что с ней делать - пока вопрос, который, уверен, будет решен в ближайшее время», – написал он.

 

Тэги:  руднев, могилда, харьков
 
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