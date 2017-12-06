Порошенко подписал Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах»

Об этом сообщают на официальном сайте Главы государства.
Реализация положений закона будет способствовать демонополизации и дерегуляции в сфере жилищно-коммунальных услуг, повышению их качества, обеспечению возможности контроля их предоставления, обновлению жилого фонда и повышению эффективности управления им.
Документом осовремениваются правовые, экономические и организационные основы предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг, а также вводятся новейшие модели договорных взаимоотношений между потребителями и исполнителями услуг, построенные на принципах открытости, прозрачности и взаимной ответственности.
В частности, его нормами определен перечень жилищно-коммунальных услуг, общие требования относительно предоставления таких услуг и организационные основы их коммерческого учета, порядок оплаты за их предоставление и применение социальных нормативов, порядок и особенности заключения, изменения и прекращения договоров субъектами правоотношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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