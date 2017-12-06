06.12.2017 12:10

Порошенко подписал Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах»

Об этом сообщают на официальном сайте Главы государства.



// ХОГА

Реализация положений закона будет способствовать демонополизации и дерегуляции в сфере жилищно-коммунальных услуг, повышению их качества, обеспечению возможности контроля их предоставления, обновлению жилого фонда и повышению эффективности управления им.

Документом осовремениваются правовые, экономические и организационные основы предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг, а также вводятся новейшие модели договорных взаимоотношений между потребителями и исполнителями услуг, построенные на принципах открытости, прозрачности и взаимной ответственности.

В частности, его нормами определен перечень жилищно-коммунальных услуг, общие требования относительно предоставления таких услуг и организационные основы их коммерческого учета, порядок оплаты за их предоставление и применение социальных нормативов, порядок и особенности заключения, изменения и прекращения договоров субъектами правоотношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.