06.12.2017 13:15

Прокуратура взялась за предпринимателя, который самовольно засеял более 60 га земли

По требованию прокуратуры Красноградский районный суд области признал виновным 49-летнего местного предпринимателя в самовольном занятии земельных участков (ст. 197-1 УК Украины).



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По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан и удовлетворены иски прокуратуры в интересах местных общин на сумму 88 тысяч гривен.

«В апреле-сентябре 2016 года мужчина самовольно занял земельные участки общей площадью 61,5 га на территории двух сельских советов Красноградского района. Земли засеял кукурузой и подсолнечником. Сельскохозяйственные работы на участках осуществляли работники соседних фермерских хозяйств. Предприниматель сообщил им, что взял участка в аренду. Работали по устной договоренности», - информирует Татьяна Сотникова.

Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.