Прокуратура взялась за предпринимателя, который самовольно засеял более 60 га земли

По требованию прокуратуры Красноградский районный суд области признал виновным 49-летнего местного предпринимателя в самовольном занятии земельных участков (ст. 197-1 УК Украины).
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
влажн.:
давл.:
ветер: