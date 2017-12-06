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06.12.2017  13:15   

Прокуратура взялась за предпринимателя, который самовольно засеял более 60 га земли

По требованию прокуратуры Красноградский районный суд области признал виновным 49-летнего местного предпринимателя в самовольном занятии земельных участков (ст. 197-1 УК Украины).


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По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан и удовлетворены иски прокуратуры в интересах местных общин на сумму 88 тысяч гривен. 
 
«В апреле-сентябре 2016 года мужчина самовольно занял земельные участки общей площадью 61,5 га на территории двух сельских советов Красноградского района. Земли засеял кукурузой и подсолнечником. Сельскохозяйственные работы на участках осуществляли работники соседних фермерских хозяйств. Предприниматель сообщил им, что взял участка в аренду. Работали по устной договоренности», - информирует Татьяна Сотникова.
 
Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  прокуратура, земли, харьков
 
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