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06.12.2017  14:45   

Убийца, который нанес своей жертве около 30 ударов ножницами, получил пожизненный срок

По требованию Изюмской местной прокуратуры Купянский горрайонный суд Харьковской области признал виновным 27-летнего местного жителя, ранее судимого за корыстные преступления, сразу по нескольким тяжелыми статьями Уголовного кодекса Украины.


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Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Александр Михалик, мужчина осужден к пожизненному лишению свободы.
 
Летом 2016 гола злоумышленник пришел в гости к новому знакомому. Вместе они употребляли алкоголь. Гость узнал, что товарищ проживает один и решил его убить и завладеть имуществом из дома. Он взял металлические ножницы и около 30 раз ударил ими свою жертву в голову, шею и грудь. От полученных травм 44-летний хозяин умер. 
 
Убийца не гнушался ничем - среди украденного были и велосипед, и ковер, и акустическая система. Кроме того, вор забрал мобильный телефон и ключи от квартиры мужчины. Он еще несколько дней ходил на место преступления, где находилось тело жертвы, чтобы вынести из квартиры ценности.
 
Разоблачили и задержали злоумышленника через несколько дней после совершения убийства.
 
Справка. Суд признал мужчину виновным в разбое, совмещенном с причинением тяжких телесных повреждений, умышленном убийстве из корыстных побуждений и тайном похищении чужого имущества, совершенном повторно и совмещенном с проникновением в жилище (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 , ч.ч. 2,3 ст. 185 УК Украины).
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, ножницы, харьков, суд, прокуратура
 
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