06.12.2017 14:57

Порошенко инициировал масштабный проект по строительству современных общежитий для контрактников

Вместе с созданием новой армии и восстановлением боевой способности войска, одним из главных приоритетов является обеспечение достойных социальных условий для военнослужащих.



// ТСН

Это Верховный Главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко сказал во время встречи с украинскими воинами.

Глава государства особо подчеркнул необходимость создания достойных условий для размещения и проживания военнослужащих.

«За последние два года почти две с половиной тысячи военнослужащих Вооруженных сил получили квартиры. Еще более двух тысяч квартир построены для тех, кто служит в Национальной гвардии, Службе безопасности, на границе, в Спецслужбе транспорта», - сказал Петр Порошенко. При этом он сообщил, что Верховная Рада проголосовала за закон, который подчиняет Спецслужбу транспорта Министерству обороны.

«В гарнизонах нашей страны уже возводятся новые казармы – хотя язык не поворачивается называть эти новостройки таким архаичным словом», - подчеркнул Президент. Он отметил, что как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил инициировал масштабный проект по строительству современных общежитий, а не казарм для контрактников.

«За два года я планирую переселить 25 тысяч военнослужащих из палаток или заплесневелых советских казарм в современные и комфортабельные квартиры», - сказал Петр Порошенко и подчеркнул, что для него чрезвычайно важно, «чтобы воин думал не о том - как и где поспать, а думал - как лучше защищать Родину».

Глава государства сообщил, что уже началось строительство 91 общежития первой очереди, а во второй половине следующего года будет построено еще 93 общежития.

Петр Порошенко подчеркнул, что он и впредь будет делать все возможное, чтобы улучшить законодательное обеспечение социальной защиты военнослужащих.

В присутствии украинских воинов Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам обеспечения жилыми помещениями военнослужащих и членов семей военнослужащих, которые погибли во время выполнения обязанностей военной службы».