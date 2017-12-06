Порошенко инициировал масштабный проект по строительству современных общежитий для контрактников

Вместе с созданием новой армии и восстановлением боевой способности войска, одним из главных приоритетов является обеспечение достойных социальных условий для военнослужащих.
Это Верховный Главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко сказал во время встречи с украинскими воинами.
Глава государства особо подчеркнул необходимость создания достойных условий для размещения и проживания военнослужащих.
«За последние два года почти две с половиной тысячи военнослужащих Вооруженных сил получили квартиры. Еще более двух тысяч квартир построены для тех, кто служит в Национальной гвардии, Службе безопасности, на границе, в Спецслужбе транспорта», - сказал Петр Порошенко. При этом он сообщил, что Верховная Рада проголосовала за закон, который подчиняет Спецслужбу транспорта Министерству обороны.
«В гарнизонах нашей страны уже возводятся новые казармы – хотя язык не поворачивается называть эти новостройки таким архаичным словом», - подчеркнул Президент. Он отметил, что как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил инициировал масштабный проект по строительству современных общежитий, а не казарм для контрактников.
«За два года я планирую переселить 25 тысяч военнослужащих из палаток или заплесневелых советских казарм в современные и комфортабельные квартиры», - сказал Петр Порошенко и подчеркнул, что для него чрезвычайно важно, «чтобы воин думал не о том - как и где поспать, а думал - как лучше защищать Родину».
Глава государства сообщил, что уже началось строительство 91 общежития первой очереди, а во второй половине следующего года будет построено еще 93 общежития.
Петр Порошенко подчеркнул, что он и впредь будет делать все возможное, чтобы улучшить законодательное обеспечение социальной защиты военнослужащих.
В присутствии украинских воинов Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам обеспечения жилыми помещениями военнослужащих и членов семей военнослужащих, которые погибли во время выполнения обязанностей военной службы».
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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