В Харькове переселенцам помогут приобрести доступное жилье

Подготовлен проект решения о внесении изменений в Городскую программу строительства (приобретения) доступного жилья, которую планируется дополнить разделом кредитования внутренне перемещенных лиц.
Об этом сегодня, 6 декабря, на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.
По его словам, проект предлагается вынести на очередную сессию Харьковского городского совета.
Предполагается, что внутренне перемещенные лица смогут получить беспроцентный кредит сроком на 15 лет с учетом первого взноса в размере 6%. На это льготное кредитование на 2018 год планируется предусмотреть финансирование в размере 5 млн грн.
«Такая проблема существует в городе не у одного человека, не у одной семьи, а у большого количества лиц, поэтому городской голова дал поручение, чтобы мы подготовили необходимые предложения на сессию городского совета», - сообщил Михаил Фатеев.
Он отметил, что в случае принятия решения исполнительный комитет разработает порядок реализации этой части жилищной программы, в котором будет прописано, каким образом люди смогут получить кредит, куда им обращаться, какие документы нужно для этого оформить.
Михаил Фатеев сообщил, что в 2017 году городскими жилищными программами воспользовались 74 харьковские семьи: 21 семья - молодежным льготным кредитованием, 26 семей – кредитованием участников боевых действий в зоне проведения АТО, восемь – кредитованием работников бюджетной сферы, профессорско-преподавательского состава вузов и работников коммунальных предприятий, 19 - бюджетной поддержкой удешевления жилья, так называемой программой «50% на 50%».
Напомним, что в 2018 году городская власть намерена увеличить финансирование программ доступного жилья.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
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Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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