06.12.2017 18:48

Стало известно, когда состоится суд над производителями смертельной «паленки»

Коминтерновский районный суд Харькова назначил к судебному разбирательству уголовное производство в отношении организатора и еще двух членов группировки, которая занималась незаконным производством алкогольных напитков из недоброкачественного сырья (метанола) и их сбыта. Результатом деятельности ОПГ стали десятки погибших.



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Как сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Нвер Антонян, первое судебное заседание по рассмотрению дела по существу состоится 13 декабря 2017 года.

Напомним, в марте прошлого года 27-летний харьковчанин организовал группу, которая занималась незаконным изготовлением и сбытом спиртных напитков. В сообщники он взял двух своих знакомых - 31 и 45 лет.

Подпольный цех по изготовлению опасного суррогата обустроили в гаражах, арендованных по поддельным документам. Метиловый спирт закупали в соседней области, разбавляли его водой и примесями коньячной эссенции. Разливали «яд» в полимерные 5-литровые емкости и 10-литровые тетрапаки.

Смертельные напитки (коньяк и водку) реализовывали как непосредственно оптовым клиентам, так и через курьерские службы доставки грузов по всей территории Украины. Покупателей находили через Интернет и личные знакомства.

Задержали производителей суррогата в сентябре 2016 года.

Всем им инкриминируется незаконное изготовление алкогольных напитков, что привело к отравлению и гибели людей, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 УК Украины).

Кроме того, организатор группировки подозревается еще и в незаконном завладении паспортом (ч. 3 ст. 357 УК Украины), подделке документа и его использовании (ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины).

Также один из пособников обвиняется в подделке акцизных марок (ч.1 ст. 199 УК Украины).

Справка. Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.