 
Главная Новости Власть Стало известно, когда состоится суд над производителями смертельной «паленки»
06.12.2017  18:48   

Стало известно, когда состоится суд над производителями смертельной «паленки»

Коминтерновский районный суд Харькова назначил к судебному разбирательству уголовное производство в отношении организатора и еще двух членов группировки, которая занималась незаконным производством алкогольных напитков из недоброкачественного сырья (метанола) и их сбыта. Результатом деятельности ОПГ стали десятки погибших.


SQ
Как сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Нвер Антонян, первое судебное заседание по рассмотрению дела  по существу состоится 13 декабря 2017 года. 
 
Напомним, в марте прошлого года 27-летний харьковчанин организовал группу, которая занималась незаконным изготовлением и сбытом спиртных напитков. В сообщники он взял двух своих знакомых - 31 и 45 лет. 
 
Подпольный цех по изготовлению опасного суррогата обустроили в гаражах, арендованных по поддельным документам. Метиловый спирт закупали в соседней области, разбавляли его водой и примесями коньячной эссенции. Разливали «яд» в полимерные 5-литровые емкости и 10-литровые тетрапаки. 
 
Смертельные напитки (коньяк и водку) реализовывали как непосредственно оптовым клиентам, так и через курьерские службы доставки грузов по всей территории Украины. Покупателей находили через Интернет и личные знакомства. 
 
Задержали производителей суррогата в сентябре 2016 года.  
 
Всем им инкриминируется незаконное изготовление алкогольных напитков, что привело к отравлению и гибели людей, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 УК Украины).
 
Кроме того, организатор группировки подозревается еще и в незаконном завладении паспортом (ч. 3 ст. 357 УК Украины), подделке документа и его использовании (ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины).
 
Также один из пособников обвиняется в подделке акцизных марок (ч.1 ст. 199 УК Украины). 
 
Справка. Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  прокуратура, суррогат, харьков, производители
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.12 Власть Убийца, который нанес своей жертве около 30 ударов ножницами, получил пожизненный срок 06.12 Власть Прокуратура взялась за предпринимателя, который самовольно засеял более 60 га земли 05.12 Власть В Харькове осудили очередного мошенника, работавшего по схеме «ваш сын в полиции»
 
 

Видео

Строительство тоннелей к новому электродепо закончат ко Дню города 2018 года
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 