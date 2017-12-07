В регионе модернизируют автоматизированные системы оповещения населения

07.12.2017 12:12

На пленарном заседании сессии облсовета утвердили Программу развития гражданской защиты Харьковской области на 2018 - 2020 годы.

Программа предусматривает модернизацию системы оповещения области, материально-техническое обеспечение подразделений ГСЧС и Областной аварийно-спасательной водолазной службы.

По словам директора Департамента гражданской защиты населения ХОГА Павла Пономаренко, региональная программа впервые предусматривает финансирование мероприятий по обеспечению безопасности населения из местных бюджетов. В частности, речь идет об обеспечении проведения модернизации местных автоматизированных систем оповещения населения.

«Благодаря инициированной Президентом децентрализации, которая успешно внедряется в Харьковской области под руководством председателя ХОГА Юлии Светличной, у громад сегодня есть дополнительные финансы и они способны самостоятельно реализовать государственную политику в сфере гражданской защиты. Это касается содержания систем оповещения, приобретения оборудования для подразделений специализированной противопожарной службы гражданской защиты области - аппаратов защиты органов дыхания, пожарных рукавов, стационарных радиостанций, запчастей для пожарных автомобилей, боевой одежды, костюмов химической защиты и проч.», - отметил Павел Пономаренко.

В 2018 году на финансирование мероприятий программы предусмотрено 5,6 млн грн. Планируется, что в 2019 - 2020 годах финансирование увеличится - за счет активного участия местных бюджетов - и составит 10,6 млн грн и 11 млн грн соответственно.