Принят областной бюджет на 2018 год

Главный финансовый документ региона утвердили в защищенных статьях.
Также в бюджете-2018 предусмотрено более 76,5 млн грн на реализацию необходимых мероприятий отдельных региональных программ. В частности, по Программе развития образования «Новое образовательное пространство Харьковской области» продолжат компенсировать 50% стоимости льготного проезда в харьковском метрополитене студентов вузов, находящихся в областной собственности (на эти цели предусмотрено почти 480 тыс. грн). Продолжат финансировать и выплату областных стипендий.
На реализацию мероприятий Комплексной программы социальной защиты населения Харьковской области на 2016-2020 годы предусмотрели почти 11,9 млн грн.
В рамках реализации областных программ также почти 26,3 млн грн направят на финансовую поддержку детско-юношеских спортшкол и физкультурно-спортивных обществ, около 1,8 млн грн - на организацию спасения на воде. Заложены и необходимые средства на поддержку работы коммунальных предприятий и проведение презентационных, выставочных и других мероприятий и т.п.
Резервный фонд областного бюджета утвержден в сумме 128 млн грн - эти средства могут направлять на капитальные расходы на основании распоряжений председателя ХОГА с последующим утверждением на сессии облсовета.
В утвержденном сессией областного совета документе доходы бюджета сформированы в объеме более 13,8 млрд грн. Расходная часть равна доходной.
Изменения в областной бюджет внесут на сессии облсовета, которая будет созвана после принятия во втором чтении государственного бюджета 2018 года.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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