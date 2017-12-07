Харьковщина выделила на борьбу с терроризмом 4 миллиона гривен

07.12.2017 13:31

Утверждена региональная Программа противодействия террористической деятельности на 2018-й год.

Такое решение депутаты приняли в ходе пленарного заседания XIII сессии Харьковского областного совета VII созыва.

Главная задача программы - способствовать эффективной реализации государственной политики в сфере борьбы с терроризмом. Документ предусматривает реализацию ряда профилактических мероприятий, а также мероприятий по противодействию террористической деятельности и минимизации ее последствий. Программа предусматривает также укрепление материально-технической базы для реализации государственной политики в сфере борьбы с терроризмом.

Ориентировочный объем финансирования мероприятий программы составляет 4 млн грн.

Подводя итоги реализации аналогичной программы в 2017 году в области, в Департаменте оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА отметили управляемость и прогнозируемость ситуации в сфере безопасности региона.

«Однако, ситуация в сфере противодействия террористической деятельности на территории Харьковской области остается сложной и определяется наличием внешних и внутренних угроз, связанных с необъявленной военной агрессией Российской Федерации в восточных регионах Украины и проведением антитеррористической операции», - рассказали в департаменте, отметив, что именно продолжение существования упомянутых угроз является одной из причин, по которым реализацию программы необходимо пролонгировать на 2018 год.