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07.12.2017  13:31   

Харьковщина выделила на борьбу с терроризмом 4 миллиона гривен

Утверждена региональная Программа противодействия террористической деятельности на 2018-й год.


// ХОГА

Такое решение депутаты приняли в ходе пленарного заседания XIII сессии Харьковского областного совета VII созыва.

Главная задача программы - способствовать эффективной реализации государственной политики в сфере борьбы с терроризмом. Документ предусматривает реализацию ряда профилактических мероприятий, а также мероприятий по противодействию террористической деятельности и минимизации ее последствий. Программа предусматривает также укрепление материально-технической базы для реализации государственной политики в сфере борьбы с терроризмом.

Ориентировочный объем финансирования мероприятий программы составляет 4 млн грн.

Подводя итоги реализации аналогичной программы в 2017 году в области, в Департаменте оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА отметили управляемость и прогнозируемость ситуации в сфере безопасности региона.

«Однако, ситуация в сфере противодействия террористической деятельности на территории Харьковской области остается сложной и определяется наличием внешних и внутренних угроз, связанных с необъявленной военной агрессией Российской Федерации в восточных регионах Украины и проведением антитеррористической операции», - рассказали в департаменте, отметив, что именно продолжение существования упомянутых угроз является одной из причин, по которым реализацию программы необходимо пролонгировать на 2018 год.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  сессия облсовета, харьков
 
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