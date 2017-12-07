Развитие системы теробороны региона продолжится в 2018-2019 годах

Необходимую для этого областную программу, разработанную по инициативе ХОГА, утвердили депутаты облсовета.
Главной целью программы является подготовка личного состава подразделений теробороны. В частности, документом предусмотрено финансирование, необходимое для дальнейшей деятельности подразделений территориальной обороны в области.
Среди мероприятий программы:
- поддержание техники и вооружения в боеспособном состоянии (ремонт, закупка запчастей и горючего);
- содержание личного состава (оборудование и ремонт помещений, где проходят занятия подразделений теробороны, обеспечение обмундированием, средствами индивидуальной защиты и продовольствием);
- обучение личного состава (обустройство объектов для проведения занятий и учений, обеспечение средствами связи и оргтехникой, транспортные расходы).
Планируемый объем финансирования программы на два года составляет более 5,7 млн грн.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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