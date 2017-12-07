07.12.2017 15:31

Развитие системы теробороны региона продолжится в 2018-2019 годах

Необходимую для этого областную программу, разработанную по инициативе ХОГА, утвердили депутаты облсовета.



// ХОГА

Главной целью программы является подготовка личного состава подразделений теробороны. В частности, документом предусмотрено финансирование, необходимое для дальнейшей деятельности подразделений территориальной обороны в области.

Среди мероприятий программы:

- поддержание техники и вооружения в боеспособном состоянии (ремонт, закупка запчастей и горючего);

- содержание личного состава (оборудование и ремонт помещений, где проходят занятия подразделений теробороны, обеспечение обмундированием, средствами индивидуальной защиты и продовольствием);

- обучение личного состава (обустройство объектов для проведения занятий и учений, обеспечение средствами связи и оргтехникой, транспортные расходы).

Планируемый объем финансирования программы на два года составляет более 5,7 млн грн.