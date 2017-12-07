07.12.2017 15:16

Харьковчанам вручили премии городского совета (ФОТО)

Церемония награждения лауреатов премии Харьковского городского совета прошла сегодня, 7 декабря, в День местного самоуправления.



city.kharkov.ua

От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса всех присутствующих поздравил секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.

«Премия городского совета имеет особый статус - прежде всего это благодарность и признание от всей территориальной громады за ваш вклад в развитие нашего города. Это заслуженная награда, это ваш успех и успех нашего города, потому что вы делаете все, чтобы Харьков развивался и процветал. От имени Геннадия Кернеса я хочу вас поблагодарить за вашу работу и пожелать здоровья, благополучия, дальнейших успехов, признания вашей работы и новых наград!» - отметил Александр Новак.

В этом году городской совет присудил 15 премий в 9-ти номинациях: «Развитие самоорганизации населения», «Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь», «Образование и наука», «Здравоохранение и социальная защита», «Развитие физической культуры и спорта», «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология», «Творческие достижения», «Журналистика и средства массовой информации», «Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка».

Лауреатами премии стали 39 человек - работники коммунальных предприятий, врачи, журналисты, социальные работники, работники учебных заведений, спортсмены, волонтеры, председатели уличных комитетов, дворники и пр.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь

Напомним, ежегодная премия Харьковского городского совета присуждается за весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления. Премия была учреждена горсоветом в 2009 году, за это время ее лауреатами стали около 300 человек.