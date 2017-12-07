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07.12.2017  16:15   

В городском совете поздравили работников местного самоуправления

Прием по случаю Дня местного самоуправления прошел сегодня, 7 декабря, в малом зале горсовета.


city.kharkov.ua
От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с профессиональным праздником работников местного самоуправления поздравил секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.
 
«Мне приятно отметить, что благодаря начатым реформам в последние годы статус местного самоуправления в нашем государстве значительно укрепился. Так, местные бюджеты получили дополнительные финансовые ресурсы и полномочия, которые помогают решать проблемы территориальной громады. Но главный ресурс и основной потенциал для нашего города - это вы и наши харьковчане. Именно благодаря вам и жителям города Харьков развивается, в городе реализуется множество инвестиционных проектов. От имени Харьковского городского головы я хочу вас поблагодарить за весомый вклад в развитие нашего города и местного самоуправления. Желаю вам здоровья, благополучия, а нашему городу – процветания!» - отметил Александр Новак.
 
Он вручил сотрудникам горсовета, его исполнительных органов, представителям общественных организаций, уличных комитетов Почетные грамоты Харьковского городского совета, грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета и Благодарности городского головы. 
 
Также по случаю Дня радио, телевидения и связи работникам харьковских СМИ вручили Благодарности городского головы.
 
Справка. День местного самоуправления - профессиональный праздник всех, кто работает в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах. Учрежден Указом Президента Украины в 2000 году. Отмечается ежегодно 7 декабря. Именно 7 декабря 1990 года Верховная Рада приняла Закон «О местных советах народных депутатов Украинской ССР и местном самоуправлении».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  награждение, самоуправление, благодарность, харьков
 
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